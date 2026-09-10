Министр энергетики Ставрополья рассказал о жалобах бизнеса на лимиты по бензину

Жалобы на сокращение лимитов по отпуску бензина на АЗС начали поступать от юридических лиц в Ставропольском крае. Причиной стало, в частности, то, что физические лица начали оформлять топливные карты на себя, сообщил в ходе пресс-конференции министр энергетики и промышленности региона Имран Айдамиров.

По его словам, в результате лимиты на заправках для физических и юридических лиц фактически сравнялись. Региональные власти расширяют перечень организаций, которым разрешено получать топливо по топливным картам. В него уже включили предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы столкнулись с жалобами со стороны юридических лиц на то, что лимитов на АЗС стало меньше. Сейчас из-за того, что физические лица начали оформлять на себя топливные карты, лимиты для юридических лиц и физических лиц на АЗС уравнялись», — сказал господин Айдамиров.

При этом дефицит бензина на АЗС края сохраняется. В министерстве рассчитывают на улучшение ситуации во второй половине сентября.

Кроме того, власти фиксируют обращения из-за разницы в стоимости топлива на независимых и сетевых АЗС. Как пояснил министр, независимые станции приобретают бензин на бирже, тогда как сетевые компании имеют собственные мощности по переработке.

Валерий Климов