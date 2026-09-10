Шахта не пошла в тираж

В Ростовской области суд обязал ликвидированное АО «Типография» законсервировать отвал шахты «Глубокая» в Октябрьском районе. У компании закончилась лицензия на добычу техногенного сырья, но к разработке она не приступала. В районе шахты зафиксированы провалы земли, которые может затопить грунтовыми водами. На исполнение решения суда у недействующей компании есть полгода. В этом эксперты видят процессуальную странность и полагают, что консервацию все же оплатит бюджет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области об обязании ликвидированного АО «Типография» законсервировать плоский породный отвал вентиляционного ствола №2 шахты «Глубокая» в Октябрьском районе. Лицензия на разведку и добычу техногенного сырья истекла в декабре 2023 года, но компания так и не приступила к добыче, а объект не законсервировала. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Согласно материалам дела, АО «Типография» получило лицензию 25 декабря 2017 года на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых — техногенного сырья для производства строительных материалов, из породного отвала шахты «Глубокая» (бывшая «Ростовуголь»). Участок расположен в 350 м восточнее поселка шахты им. Артема и в 400 м. севернее поселка Сидорово-Кадамовский. Срок лицензии истек 25 декабря 2023 года.

По данным министерства, запасы полезного ископаемого отработаны не полностью — остаток составляет 105,6 тыс. куб. м. Компания подготовила проектную документацию и оформила горный отвод, но к добыче так и не приступила. В отзыве на предостережение общество объяснило это невозможностью заключить договор аренды земельного участка из-за несоответствия его назначения.

Министерство дважды — в январе 2024 и в сентябре 2025 года — выносило АО «Типография» предостережения о недопустимости нарушения порядка консервации и ликвидации горных выработок. При выезде на место в августе 2025 года было установлено, что на территории расположен плоский породный отвал, видны следы разработки глубиной до 3 м. в северной и западной частях горного отвода, в нетронутых частях произрастает травяная и кустарниковая растительность.

По данным ЕФРСБ, АО «Типография» 17 ноября 2025 года заявило о ликвидации юрлица.

В решении суд указал, что согласно Закону «О недрах», обязанности по ликвидации или консервации горных выработок сохраняются за пользователем недр и после прекращения права пользования. Эти обязанности связаны с обеспечением безопасности жизни и здоровья населения, охраной окружающей среды и сохранностью месторождения. Незаконсервированные горные выработки могут создавать опасность для расположенных рядом поселений, а вскрытое полезное ископаемое может приходить в негодность от воздействия внешней среды.

Согласно информации из экологического вестника Дона, опубликованного Минприроды Ростовской области, шахта Глубокая вошла в число площадок, где в 2025 году обнаружены три провала земли с угрозой затопления грунтовыми водами.

Кроме этого, суд отклонил довод о том, что компания не производила никаких горных выработок, поскольку на участке зафиксированы следы разработки, а сама по себе обязанность консервации не зависит от того, кто именно сформировал горную выработку — она возлагается на последнего пользователя недр.

Суд обязал АО «Типография» в течение шести месяцев с момента вступления решения в силу произвести консервацию объекта и взыскать с общества в доход федерального бюджета 50 тыс. руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Типография» было зарегистрировано в июне 2008 года в Новошахтинске, а ликвидировано — в марте 2026 года. Основной вид деятельности — издательство. Руководителем ликвидационной комиссии являлась Александра Беликова. Уставный капитал компании составлял 10 тыс. руб. За последние 10 лет типография показывала нулевую финансовую деятельность.

АО «Типография» с уставным капиталом 10 тыс. руб. и нулевой выручкой последние десять лет — типичная «спящая» компания-оболочка, считает судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев. На нее, по всей видимости, оформили лицензию на добычу техногенного сырья из породного отвала шахты Глубокая в расчете на переуступку прав профильному оператору. Но весь шестилетний срок лицензии ушел на бюрократию: к добыче компания так и не приступила, договор аренды участка заключить не смогла.

«По поводу того, как суд обязал уже ликвидированную компанию — здесь действительно есть процессуальная странность. По закону, юрлицо прекращает существование с момента записи в ЕГРЮЛ, и обязывать несуществующий субъект к будущим действиям юридически бессмысленно — исполнять решение попросту некому. При этом в самом решении суд нигде не упоминает факт ликвидации ответчика, хотя обычно суды это проверяют самостоятельно»,— отмечает эксперт.

Наиболее вероятное объяснение — способ ликвидации, добавил Александр Тереньтьев. С учетом нулевой активности компании, похоже, что речь не о полноценной судебной ликвидации, а об административном исключении недействующего юрлица налоговой, а такое исключение может быть оспорено и отменено, если у компании был активный кредитор (в данном случае — министерство с уже вынесенными предостережениями).

По мнению эксперта, кейс обнажает системную проблему. Закон о недрах формально безупречен: обязанность по консервации сохраняется за пользователем даже после истечения лицензии. Но когда обязанное лицо — компания без активов, то решение суда рискует остаться неисполнимым, а зафиксированные провалы грунта у поселков — нерешенными.

Господин Терентьев добавил, что консервацию, скорее всего, оплатит бюджет в рамках программ ликвидации накопленного экологического вреда, а привлечь бенефициаров к субсидиарной ответственности будет значительно сложнее, чем получить иск против самого общества.

Наталья Белоштейн