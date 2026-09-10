В Пятигорске спрос на средства размещения вырос на 15% в бархатный сезон

Объем бронирований средств размещения в Пятигорске на сентябрь-октябрь 2026 года вырос на 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Ставропольский край остается одним из востребованных направлений для внутреннего туризма и в бархатный сезон занимает седьмую строчку в общероссийском рейтинге по числу бронирований. При этом на весь Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) приходится 5% от общего объема бронирований внутри страны — и лидером округа по этому показателю традиционно выступает Ставрополье.

Характерная особенность бархатного сезона — улучшение позиций регионов СКФО в общероссийском рейтинге по сравнению с летним периодом. Так, Ставропольский край в летний сезон располагается на девятой позиции (в 2025 году — на десятой), а в бархатный сезон поднимается на седьмое место. Аналогичная динамика прослеживается и в других субъектах округа: Северная Осетия в летний период занимает 31 место, а в бархатный сезон — 20, Дагестан — с 21 места летом перемещается на 12 осенью, Чеченская Республика улучшает позицию с 67 до 58.

Наталья Белоштейн