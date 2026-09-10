В Пятигорске женщина отдала мошенникам 5,5 млн рублей на «утилизацию» купюр

Жительница Пятигорска стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 5,5 млн руб., которые передала курьерам для якобы «утилизации» и последующего перевыпуска. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Схема началась с телефонного звонка, поступившего женщине во время нахождения в больнице. Неизвестный сообщил ей, что с ее счета якобы были переведены деньги в поддержку экстремистской деятельности, из-за чего ей может грозить уголовная ответственность.

Затем на протяжении месяца с потерпевшей связывались люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и других силовых структур. Они убедили женщину снять все накопления со счетов и передать деньги курьерам. Ей объяснили, что средства якобы необходимо «утилизировать», после чего ей выдадут новые банкноты.

Испугавшись уголовного преследования, женщина сняла сбережения и трижды передала их прибывавшим курьерам. Всего она отдала 5,5 млн руб. После того как мошенники перестали отвечать на звонки, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Следственный отдел ОМВД России по Пятигорску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас оперативники устанавливают личности и местонахождение участников схемы.

Полиция напоминает, что сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют передавать наличные для их «декларирования», «проверки» или «утилизации». При подозрительном звонке правоохранители советуют прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру либо обратиться в полицию.

Валерий Климов