«Это не решает проблему кражи интеллектуальной собственности на маркетплейсах»

С 1 октября в России вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ о регулировании платформенной экономики, который меняет правила работы маркетплейсов, агрегаторов и цифровых площадок. Эти изменения, в том числе, затронут договорные отношения, рассмотрение споров, взаимодействие с потребителями. В частности, новый ФЗ устанавливает правила досудебного спора и требования к блокировкам личных кабинетов или карточек товаров. Своим мнением по этому поводу с «Ъ-Ростов» поделилась генеральный директор ООО «Шахинтекс Интернешнл Компани» Татьяна Беркунова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«Новый закон — шаг вперед в решении вопросов регулирования работы электронных площадок. Он определяет правовые основы платформенной экономики и вводит новые обязанности для операторов цифровых платформ, в том числе, порядок проверки информации в карточках товаров. Ключевое нововведение, с точки зрения защиты результата интеллектуальной деятельности (РИД), заключается в том, что с марта 2027 года оператор будет обязан обеспечить техническую возможность указания статуса правообладателя товарного знака, номера его регистрации и даты внесения в реестр или номер государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по договору. Эти изменения актуальны для донских, и в целом для всех российских производителей, имеющих зарегистрированные бренды и сталкивающихся с многочисленными фактами клонирования их карточек на маркетплейсах недобросовестными продавцами.

Еще одно важное изменение — административная ответственность электронных площадок за неисполнение обязанностей по проверке и размещению информации: статья 14.69. (неисполнение требований оператором посреднической цифровой платформы). Штраф для юрлиц составит 50-100 тыс. руб.

На мой взгляд, этих изменений недостаточно для решения проблем с РИД, которые существуют в секторе электронной коммерции. Штрафы установленные для маркетплейсов несопоставимы с оборотом недобросовестных продавцов на площадках. Это — не сдерживающий фактор, а просто “налог на нарушение”.

Другой узкий момент: новые правила, возможно, позволят защитить зарегистрированный товарный знак, но как быть с коммерческими обозначениями, фотографиями, видео, инфографикой и дизайном карточек? Это тоже объекты РИД, но они не имеют регистрации в Роспатенте. Более того, мы сталкивались с ситуацией, когда нарушитель стирал из карточки только наш логотип, присвоив все остальное.

Новый закон этих проблем пока не решает, потому что не ограничивает копирование контента как такового. Он не отключает встроенную кнопку “Копировать товар”, не вводит блокировку по цифровому отпечатку изображений, не требует хотя бы согласия владельца карточки на копирование.

По сути, регулируются только атрибуты карточки, а не пиратская суть бизнес-модели, где один клик переносит всю интеллектуальную собственность.

Я считаю, что обязанности по проверке карточек, указание товарного знака, административные штрафы, в первую очередь, рассчитаны на российских продавцов и операторов платформ, которые находятся на территории РФ. Но за всю практику нашей работы не было выявлено ни одного нарушения наших интеллектуальных прав со стороны российских продавцов. Я не говорю, что таких нарушений нет в принципе, но очевидно, что изменения в законодательстве сведут их количество к минимуму. Однако проблема, с которой мы боремся каждый день, — это массовое клонирование карточек трансграничными продавцами. Поэтому нововведения, несмотря на прогрессивные нормы, недостаточны для решения системной проблемы кражи интеллектуальной собственности».