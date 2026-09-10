В Махачкале восстановят поврежденную при атаке БПЛА крышу Аварского театра

Поврежденную при атаке беспилотников крышу Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы в Махачкале планируют оперативно восстановить. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.

По его словам, власти намерены устранить весь ущерб, причиненный атаками. Восстановление кровли театра необходимо, чтобы артисты смогли вернуться к репетициям, а учреждение — возобновить спектакли для зрителей.

Атака произошла в ночь на 10 сентября. Как ранее сообщал господин Щукин, силы ПВО отразили налет БПЛА на Махачкалу. После падения фрагментов беспилотников возникли возгорания на территории портовой инфраструктуры и Аварского театра. Пожары были оперативно ликвидированы.

Врио главы Дагестана отметил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Он также заявил, что последствия происшествия будут устранены в кратчайшие сроки.

Валерий Климов