Поисковую операцию в ущелье Безенги в КБР приостановили из-за схода снега

Спасатели нашли тела двух альпинистов во время поисковой операции в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Сейчас поиски приостановлены из-за схода массы снега и льда. Общее количество погибших в настоящий момент составляет 14 человек. Судьба еще трех альпинистов остается неизвестной.

Тела погибших вертолетом эвакуировали в Нальчик, где их передали следственно-оперативной группе. Общая группировка на месте — 63 человека.

Завтра, 10 сентября, с наступлением светлого времени суток планируется привлечение вертолета МИ-8 МЧС России. Дальнейшая информация уточняется.

Константин Соловьев