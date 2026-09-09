МИД России заявил об отказе «проявлять добрую волю» в вопросе зерновой сделки

После трех лет действия меморандума России и ООН по зерновой сделке серьезных подвижек в ее выполнении не было, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона не доверяет никаким договоренностям с Западом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Госпожа Захарова утверждает, что предложенное генсеком ООН Антониу Гутерришем соглашение «оказалось дорогой с односторонним движением», на которой «заработали только западники». «Доверия каким-либо договоренностям с ними нет, а проявлять некую добрую волю, получая в ответ новые санкционные удары, никто не намерен»,— сказала дипломат на брифинге.

Представитель МИД РФ добавила, что доля Украины в мировом экспорте пшеницы не превышала 5%, «а сейчас она объективно еще меньше».

Зерновая сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одесской области, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 2023 года Россия приостановила участие в сделке. Это решение Москва объяснила невыполнением второй части соглашения — о возобновлении экспорта российской продукции.

В августе Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море. В МИД РФ заявили, что Москву не устраивает предложение временного перемирия. Глава ведомства Сергей Лавров считает, что такой мораторий невозможно будет проконтролировать. Президент Владимир Путин говорил, что удары по гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях нанесли ущерб около 100 судам.