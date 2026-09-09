В КБР бывших руководителей энергокомпании заподозрили в махинациях с премиями на 28 млн рублей

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против бывших руководителей подразделения энергоснабжающей компании, которых подозревают в незаконном начислении сотрудникам премий на сумму более 28 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии правоохранителей, в 2025 году бывший руководитель одного из подразделений компании и начальник службы учета электроэнергии пытались искусственно показать выполнение плановых показателей по объему полезного отпуска электроэнергии потребителям. Для этого подчиненным давали указания вносить в автоматизированную информационную систему измененные данные о фактическом потреблении электроэнергии по точкам учета.

Полученные таким образом показатели создавали видимость выполнения установленного плана. На этом основании сотрудникам подразделения начисляли ежемесячные и квартальные премии, утверждает полиция.

В период с февраля по июль 2025 года персоналу, по данным следствия, незаконно выплатили свыше 28 млн руб. премиальных.

В отношении бывших должностных лиц следственная часть ГУ МВД России по СКФО возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Валерий Климов