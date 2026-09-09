Акции «Евротранса» продолжили дешеветь на новостях об аресте гендиректора

Акции ПАО «Евротранс» (владелец АЗС «Трасса») на торгах Мосбиржи в 13:04 дешевели на 5,89% — до 25,55 руб. за бумагу. Котировки компании падают с начала недели на новостях об аресте топ-менеджеров по делу о хищении топлива у МВД.

Сегодня источники РБК в правоохранительных органах сообщили о заключении под стражу гендиректора компании Олега Алексеенкова. Также арестованы его заместители Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко. Накануне стало известно об отправке в СИЗО председателя совета директоров «Евротранса» Игоря Мартышова.

Также по делу проходят замначальника ГУВД по Московской области — начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков, начальник подмосковного ФКУ ЦХиСО ГУВД полковник Алексей Суяров и начальница отдела этой службы — подполковник Анна Левина. Их уволили со службы и арестовали.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Тылы МВД питали "Трассу"».