Акции «Евротранса» упали на 6% на новостях о задержании топ-менеджеров компании

Акции ПАО «Евротранс» на торгах Мосбиржи на минимуме теряли 6,1% по сравнению с закрытием 4 сентября и составляли 28,5 руб. за штуку. По состоянию на 15:11 котировки компании скорректировались на отметке 28,85 руб. за бумагу (-4,94%).

Так акции «Евротранса» отреагировали на сообщение МВД о задержании председателя совета директоров компании Игоря Мартынова и трех топ-менеджеров. Их подозревают в хищении моторного топлива, которое предназначалось подмосковному управлению полиции. Также по делу проходят генерал-майор и два офицера полиции. Силовиков уже уволили из МВД. Трех топ-менеджеров «Евротранса» арестовали.