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Летом Туапсинский округ принял более 1,3 млн туристов

Туапсинский округ подвел итоги летнего туристического сезона 2026 года. За три летних месяца муниципалитет посетили более 1,3 млн человек, а с начала года турпоток превысил 1,5 млн туристов. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным муниципалитета, 51% туристов приезжают в Туапсинский округ на длительный отдых продолжительностью от семи до десяти дней. Они размещаются в отелях, санаториях и частных гостевых домах. Еще 49% составляют туристы-экскурсанты, которые приезжают на выходные, праздничные дни или на один день.

Среди объектов, которые посещают экскурсанты, в муниципалитете выделяют скалу Киселева, каньон реки Таштай и дольмены. Эти места входят в число основных туристических объектов округа.

Одновременно в муниципалитете отмечают рост интереса к экологическому туризму. Все больше путешественников выбирают поездки на экофермы. По данным администрации Туапсинского округа, это направление показывает увеличение интереса со стороны туристов.

Всего с начала 2026 года Туапсинский округ принял более 1,5 млн туристов, из них свыше 1,3 млн человек посетили муниципалитет в течение трех летних месяцев.

«Ъ-Сочи» писал, что с начала года Сочи принял более 5,2 млн туристов, а осенью город вступил в бархатный сезон. В рамках программы «Выбирай Сочи» около 75 предприятий курортной отрасли подготовили специальные предложения, а 13 санаторно-курортных комплексов Краснодарского края участвуют в программе доступного отдыха «Открытый Юг».

Мария Удовик

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