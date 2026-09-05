Сочи вошел в бархатный сезон

Сочи вступил в бархатный сезон. С начала года город принял более 5,2 млн гостей, сообщается в заявлении главы Сочи Андрея Прошунина. В программе «Выбирай Сочи» участвуют около 75 предприятий курортной отрасли, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Летом система преференций включала специальные предложения для туристов. По словам Андрея Прошунина, совместная работа с предприятиями сферы гостеприимства позволила сохранить устойчивый турпоток. На осень отели и объекты турпоказа вновь подготовили комбо-туры, кешбэк и бесплатное размещение ребенка в номере.

Специальные условия также предусмотрели для жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, молодоженов и именинников. Отдельные предложения действуют для участников СВО. Сочи продолжает участвовать в социально ориентированной программе доступного отдыха «Открытый Юг». В нее вошли 13 санаторно-курортных комплексов Краснодарского края, в том числе 12 сочинских здравниц.

С сентября по май в отелях и пансионатах категорий 3 и 4 звезды можно приобрести проживание с оздоровлением и питанием. В городе также продолжают работать туристические маршруты в горах, рассчитанные на разные уровни сложности.

По словам Андрея Прошунина, осенний период подходит для санаторно-курортного лечения и реабилитации. Он отметил, что программа «Выбирай Сочи» используется для планирования отдыха в городе.

«Ъ-Сочи» писал, что в сентябре загрузка отелей и санаториев курорта сохраняется на уровне 76%. Сейчас в городе одновременно находятся около 170 тыс. человек.

Мария Удовик