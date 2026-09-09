Гибель альпинистов в КБР стала крупнейшей трагедией в горах России после Кармадона

Гибель 13 альпинистов при сходе снежно-ледовой массы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии стала крупнейшим по числу жертв происшествием в горах России после катастрофы в Кармадонском ущелье Северной Осетии в 2002 году. В других крупных трагедиях в российских горах за этот период число погибших было меньше.

Крупнейшим происшествием остается сход ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии 20 сентября 2002 года. Тогда огромная масса льда, снега, воды и горных пород прошла по ущелью, разрушив населенные пункты, дороги и туристические объекты. Погибли и пропали без вести 125 человек. Среди них была съемочная группа фильма «Связной» во главе с актером и режиссером Сергеем Бодровым-младшим. Обстоятельства катастрофы и ее масштаб сделали сход Колки одним из наиболее крупных природных бедствий на Северном Кавказе за последние десятилетия.

Следующим по числу жертв крупным происшествием в российских горах стала трагедия на Эльбрусе 9 мая 2006 года. Во время восхождения на вершину, приуроченного ко Дню Победы, погибли 11 альпинистов. Группа попала в тяжелые погодные условия, а спасательные работы проходили на большой высоте. Тела погибших обнаруживали на отметках свыше 5 тыс. метров.

Еще одно крупное происшествие произошло на Камчатке в 2010 году. Лавина на перевале Дукук сошла на вертолет Ми-8Т, который ожидал туристов после их высадки в горах. В результате погибли десять человек — туристы и члены экипажа. Несколько человек были спасены.

Таким образом, трагедия в Безенгийском ущелье по числу погибших уже превысила известные крупные происшествия в российских горах после катастрофы в Кармадоне. При этом поисковая операция в Кабардино-Балкарии еще продолжается.

Лавина сошла вечером 6 сентября со склона горы Мижирги и накрыла группу альпинистов. Изначально сообщалось о двух погибших, затем число жертв постепенно увеличивалось. По данным ГУ МЧС по КБР, в составе зарегистрированной группы было 33 человека: десять участников смогли самостоятельно спуститься, шестеро получили травмы и были госпитализированы. После обнаружения новых тел число погибших достигло 13, еще четыре человека остаются пропавшими без вести.

Поисковые работы осложняет горный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. На месте работают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По словам заместителя начальника отряда Альберта Хаджиева, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, однако пока не смогли эвакуировать его с горы. Возможно, тело доставят вечером с помощью вертолета. Погода на месте позволяет продолжать поисковые работы без остановки, спасатели намерены работать до наступления темноты.

Как ранее рассказывал «Ъ-Кавказ» председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко, попавшая под обвал группа проходила в Безенгийском ущелье плановые учебные сборы представителей силовых ведомств. Это не было спортивным восхождением: участники отрабатывали технику работы на ледовом рельефе, передвижение и организацию страховки. На несколько дней они размещались в палаточном лагере, после чего должны были вернуться в стационарный лагерь.

По словам господина Яковенко, непосредственно в зоне схода находились 15 человек, тогда как общая численность сбора составляла 33 человека. Участники работали на разных участках ущелья. Старший тренер и ответственный за безопасность руководили проведением сбора, при этом в занятиях участвовали гражданские инструкторы Федерации альпинизма России.

Один из таких инструкторов — петербургский альпинист Альберт Изотов — погиб при сходе снежно-ледовой массы. Он состоял в Санкт-Петербургской федерации альпинизма и имел значительный опыт восхождений, в том числе в районе Мижирги. В составе спортивных команд Изотов становился призером чемпионатов Санкт-Петербурга и России в высотно-техническом и ледово-снежном классах.

Яковенко отмечал, что среди участников не было новичков, а подготовкой занимались опытные специалисты. По его оценке, трагедия не была связана с выходом группы на заведомо опасный спортивный маршрут. В районе Мижирги регулярно проводятся учебные занятия на ледовом рельефе.

Эксперт связывал произошедшее с редким природным явлением. По его словам, обрушение началось выше и на значительном удалении от места занятий: большая масса снега и льда сорвалась со склона, упала на ледник, после чего возникшая ударная волна увлекла за собой расположенный ниже снежно-ледовый покров. Яковенко сравнивал редкость произошедшего с катастрофой в Кармадонском ущелье и считал, что такой сход практически невозможно было заранее спрогнозировать.

Валерий Климов