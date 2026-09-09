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Более половины дорожного фонда Ставрополья направят на местные дороги

Более половины средств дорожного фонда Ставропольского края ежегодно направляется на ремонт дорог местного значения. Об этом сообщили в краевом министерстве дорожного хозяйства.

Финансирование предоставляется муниципалитетам в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» в виде субсидий из краевого бюджета. Для их получения администрации должны подать заявку и комплект документов и пройти отбор.

Приоритет при распределении средств отдают дорогам, которые обеспечивают подъезд к социальным объектам. В этот перечень входят школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные комплексы и отделения связи. Какие именно участки ремонтировать, определяют муниципальные власти.

В миндоре отметили, что поступившие во время прямой линии губернатора Владимира Владимирова обращения по состоянию дорог будут рассмотрены совместно с главами муниципалитетов. По итогам этой работы должны быть приняты решения по ремонту дорожной инфраструктуры в населенных пунктах края.

Валерий Климов

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