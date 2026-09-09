Ставропольцы получат с Левобережного

Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Новосибирской области от 24 февраля 2026 года по делу, обязавшее ПАО «Новосибирский социальный коммерческий Банк Левобережный» выплатить федеральному казенному предприятию «Ставропольская биофабрика» задолженность по независимой гарантии. Решение суда опубликовано в картотеке дела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, спор возник из-за неисполнения обязательств по договору капитального ремонта производственного корпуса на Ставрополье. В октябре 2023 года между ФКП «Ставропольская биофабрика» и ООО «РСК Гарант» заключили контракт стоимостью более 230 млн рублей на создание участка производства ветеринарных препаратов. Подрядчику перечислили аванс 168 млн рублей. Исполнение работ обеспечивалось банковской гарантией от банка «Левобережный».

В мае 2025 года заказчик расторг договор в одностороннем порядке из-за просрочки сдачи объекта и потребовал возврата неотработанного аванса. Средства возвращены не были, и биофабрика обратилась к банку-гаранту за выплатой. Банк выплату заблокировал, что стало основанием для иска о взыскании долга, неустойки и процентов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ФКП «Ставропольская Биофабрика» зарегистрировано в 1992 году в Ставрополе. Уставный капитал общества составляет 330,9 млн рублей. Основной вид деятельности — производство лекарственных препаратов для медицинского применения. Выручка предприятия за 2025 год составила 2,1 млрд рублей, прибыль — 806,3 млн рублей.

Апелляционные жалобы подали все ключевые участники процесса. Банк «Левобережный» просил отменить решение полностью, ссылаясь на необходимость проверки объема выполненных работ через судебную экспертизу и заявляя о злоупотреблении правом со стороны заказчика. ООО «РСК Гарант» настаивало, что требования истца не отвечали условиям гарантии, а обязательства прекращены их надлежащим исполнением. Фонд развития МСП Новосибирской области указывал на игнорирование судом доказательств недобросовестности бенефициара. Ставропольская биофабрика подала встречную жалобу, требуя пересчитать неустойку в сторону увеличения и взыскать законные проценты по статье 317.1 ГК РФ.

Коллегия судей отказалась удовлетворять жалобы ответчика, принципала и третьего лица. Главным аргументом стала независимость банковской гарантии: обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от основного договора строительного подряда или споров о качестве и объеме фактически выполненных работ. Суд подчеркнул, что гарант лишен права оценивать содержание требований заказчика к подрядчику, если представленные документы соответствуют гарантии по внешним признакам. Вопросы о реальном объеме стройки и возможном неосновательном обогащении биофабрики подлежат рассмотрению в отдельном споре между банком в порядке регресса, подрядчиком и Фондом МСП, но не могут служить основанием для отказа в выплате бенефициару.

Апелляция также отклонила доводы о необходимости снижения неустойки по статье 333 ГК РФ. Суд указал, что бремя доказывания несоразмерности штрафных санкций лежит на ответчике, однако банк и фонд не представили убедительных доказательств отсутствия убытков у предприятия. Размер пени в 0,1% в день признан соразмерным условиям подписанного сторонами договора.

Суд первой инстанции частично скорректировал расчеты истца. Основной долг взыскан в полной сумме аванса — 168 млн рублей. Неустойка снижена с 38,8 млн до 34,77 млн рублей. Период начисления определен с 05 июля 2025 года. Суд учел, что весной 2025 года на выплату действовали обеспечительные меры по другому делу (А63-109172025), которые освобождали банк от ответственности на время их действия. Обязанность произвести платеж возникла у банка только после отмены этих мер 10–11 июня 2025 года с учетом установленных гарантией пяти дней на рассмотрение и десяти дней на перевод средств. Неустойка продолжает начисляться по ставке 0,1% в день до фактической уплаты долга. Во взыскании процентов по статье 317.1 ГК РФ отказано, так как условие об их начислении отсутствовало в тексте самой банковской гарантии. С банка также взыскано 1,315 млн рублей госпошлины.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев. Кассационная жалоба Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области оставлена судом округа без движения из-за неуплаты государственной пошлины в установленном Налоговым кодексом РФ размере. Фонду предложено устранить нарушение до 18 сентября 2026 года.

Тат Гаспарян