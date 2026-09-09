В Новороссийске обломки БПЛА повредили предприятия и жилой дом
В Новороссийске обломки БПЛА упали на территории предприятий, а также вблизи жилого дома, сообщил глава города Андрей Кравченко. Названия промышленных объектов не уточняются.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
В настоящий момент на местах происшествий работают оперативные службы. Специалисты приступили к ликвидации последствий инцидента.
«Сведения о других возможных повреждениях уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет»,— написал глава Новороссийска.
Андрей Кравченко обратился к жителям города с призывом сохранять осторожность и строго соблюдать меры безопасности. В городе продолжается отражение атаки БПЛА.