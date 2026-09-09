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В Новороссийске обломки БПЛА повредили предприятия и жилой дом

В Новороссийске обломки БПЛА упали на территории предприятий, а также вблизи жилого дома, сообщил глава города Андрей Кравченко. Названия промышленных объектов не уточняются.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В настоящий момент на местах происшествий работают оперативные службы. Специалисты приступили к ликвидации последствий инцидента.

«Сведения о других возможных повреждениях уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет»,— написал глава Новороссийска.

Андрей Кравченко обратился к жителям города с призывом сохранять осторожность и строго соблюдать меры безопасности. В городе продолжается отражение атаки БПЛА.

Наталья Решетняк

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