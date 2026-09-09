Главные новости к утру 9 сентября

Госсекретарь США допустил появление плана по мирным переговорам РФ и Украины в ближайшее время.

МЧС тушит пожар площадью 1,8 тыс. кв. м на складе в подмосковном Щелково.

В Новороссийске беспилотники упали возле жилого дома и на территории предприятий.

США заявили об уничтожении пяти иранских танкеров. КСИР сообщил об ударе по ракетным эсминцам США на Ближнем Востоке.

Доходы Ирана от экспорта нефти иссякают из-за морской блокады США, сообщила The Wall Street Journal.

В Молдавии упал беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны страны