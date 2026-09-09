США заявили об уничтожении пяти иранских танкеров

Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью, заявили в военном ведомстве.

В Оманском заливе были уничтожены танкеры КСИР M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 и M/T Riesco, а также M/T Derya недалеко от острова Харк. В командовании добавили, что суда относились к «теневому флоту» Ирана. Там подчеркнули, что экипажи танкеров были предупреждены о грядущих ударах и им было приказано покинуть суда. Пострадал ли кто-то из моряков при обстрелах, не уточняется.

Удары назвали ответом на действия Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который дважды за последние два дня пытался ударить баллистическими ракетами по американскому военному кораблю. Атакованный корабль от снарядов уклонился и продолжил патрулирование, отметили в CENTCOM.

О том, что США наносит удары по танкерам, стало известно вчера вечером. Об ударах сообщали американские, иранские и израильские СМИ. Вскоре после атаки КСИР предупредил, что тоже будет бить по танкерам, расположенным рядом с Бахрейном и Кувейтом. Стражи революции ночью также отчитались об ударах по двум американским ракетным эсминцам.