В Молдавии упал беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны страны. По данным ведомства, сегодня дрон уже залетал в воздушное пространство Молдавии, однако потом он улетел в Румынию. В Молдавию он прилетел из направления Яссы, Румыния.

Впервые в воздушное пространство Молдавии беспилотник попал около 16:20 по местному времени. По предварительным данным, это был аппарат типа «Шахед», он прилетел в страну с Украины и направился в сторону Бендер. Небо Молдавии закрывали для полетов. В 16:37 дрон покинул воздушное пространство страны и полетел в сторону Румынии.

Власти Румынии поднимали в воздух два истребителя F-18. На северо-востоке страны была объявлена тревога. Аэропорт Яссы приостановил полеты, сообщало Euronews Romania.

Беспилотник снова заметили около 17:00. Спустя примерно полчаса очевидцы сообщили экстренным службам, что аппарат упал в окрестностях населенного пункта Михайлен-Век, примерно в 25 км к востоку от румынской границы. Пострадавших и разрушений нет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и патрульный экипаж из города Рышканы.