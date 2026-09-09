Рубио допустил появление плана по переговорам РФ и Украины в ближайшее время

Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными визиты американской делегации в Москву и Киев. Дипломат заявил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. По его словам, в ближайшие недели появится возможность разработать план трехсторонних переговоров.

«Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны — ведь именно это и нужно для прекращения конфликта»,— сказал господин Рубио в разговоре с журналистами в Колумбии (трансляцию вел NTD).

Американские спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября провели переговоры в Москве, 6 сентября — в Киеве. По словам господина Уиткоффа, он услышал «новые идеи» от российской стороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Они иногда возвращаются».