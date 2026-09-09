КСИР заявил об ударе по ракетным эсминцам США на Ближнем Востоке

Воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили об успешной атаке на два американских ракетных эсминца, расположенных на Ближнем Востоке. Сообщение вооруженного формирования передает IRIB.

Под удар попали корабли USS Delbert D. Black и USS John Paul Jones, следует из заявления КСИР. Кораблям был нанесен значительный ущерб, заявили в Корпусе.

В КСИР назвали нападение ответом на удары по иранским танкерам со стороны ВМС США — вчера под американскую атаку попали судна вблизи иранского острова Харк и города Джаск на юге страны. Сегодня ночью в КСИР также пообещали ответить на это ударами по танкерам, расположенным у Бахрейна и Кувейта.