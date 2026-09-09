В Новороссийске беспилотники упали возле жилого дома и на территории предприятий

В Новороссийске отражают атаку БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко. Несколько БПЛА упали на территории предприятий и вблизи жилого дома.

По предварительным данным, при ударах никто не пострадал, написал мэр в Telegram. Он призвал жителей города отойти от окон и соблюдать меры предосторожности.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, из-за атаки произошли возгорания в нескольких местах. Какие предприятия были атакованы, не сообщается.