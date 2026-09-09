WSJ: доходы Ирана от экспорта нефти иссякают из-за морской блокады США

Нефтяные доходы Ирана стремительно сокращаются из-за морской блокады США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Kpler.

По данным Kpler, с момента возобновления изоляции ВМС США в середине июля ни один иранский танкер с сырой нефтью не смог пересечь линию блокады. В августе объемы отгрузок упали на 85%.

Запасы иранской нефти, находящиеся на танкерах за пределами Персидского залива, сократились с 90 млн до 29 млн баррелей и могут полностью исчерпаться к середине октября, отмечает WSJ. Финансовые поступления за ранее доставленные грузы прекратятся к середине декабря.

Лишение главного источника валюты усугубило экономический кризис в Тегеране. Инфляция превысила 80%, курс риала упал на 15%, а Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Ирана на 5,4%.

Блокада также затронула нефтехимический сектор и вынудила страну урезать добычу нефти из-за заполнения хранилищ. Альтернативные сухопутные маршруты способны обеспечить экспорт не более 40 тыс. баррелей в сутки.