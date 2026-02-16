Мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Восток» построят в Белоярском округе

В Свердловской области утвердили программу по управлению отходами до 2030 года, которая предусматривает строительство нового мусоросортировочного комплекса для Екатеринбурга. Документ был подписан главой министерства природных ресурсов и экологии региона Денисом Мамонтовым.

Согласно документам, комплекс «Екатеринбург-Восток» планируют построить в Белоярском районе. Он будет включать в себя мусоросортировочный объект и полигон твердых коммунальных отходов. Строительство планируется в четыре этапа, завершение работ намечено на 2028 год.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 10,1 млрд руб. Средства будут привлечены из внебюджетных источников, то есть частные инвестиции.

Планируемая ежегодная мощность обработки отходов составит 700 тыс. тонн, из которых 200 тыс. тонн будут подвергаться утилизации. Конкретный земельный участок для размещения комплекса пока не определен.

Ранее в регионе обсуждался проект мусорного полигона под Сысертью. Комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн должен был появиться к 2027 году, стоимость его строительства оценили в 13,8 млрд руб. Против строительства полигона в Сысертском округе выступили местные жители.

