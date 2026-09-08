Главные новости за 8 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежский областной суд изменил приговор бывшему депутату Борисоглебской городской думы Александру Чистопрудову. Апелляционная инстанция освободила его от назначенного 1,5 года условного срока по делу о сокрытии 12,9 млн руб., предназначенных для погашения налоговой недоимки. Уголовное преследование прекратили в связи с истечением срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2027 году объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Воронежской области планируется увеличить до 18,3 млрд руб. По сравнению с 2026 годом показатель вырастет на 48%.

Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Белгородский завод сапфиров “Монокристалл”». Предприятие подало заявление о признании себя банкротом в начале июля. Размер задолженности перед кредиторами оценивался в 2,6 млрд руб.

Прокуратура Курской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантами стали 43-летний бывший директор компании в сфере дорожного строительства и его 57-летняя подчиненная. По версии следствия, при капитальном ремонте дороги они похитили более 15 млн руб. Как стало известно «Ъ-Черноземье», речь идет о бывшем руководителе обанкротившегося ООО «ДРСУ» Руслане Алистратове и Ольге Масловой, возглавлявшей с июля по сентябрь 2025 года управление капитального строительства Курска.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о ситуации с топливом в регионе и причинах сохранения системы «чет-нечет». По его словам, ограничения действуют уже около двух месяцев и пока полностью не сняты. Власти намерены сформировать резерв топлива на случай перебоев с поставками, в том числе связанных с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия.

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО «Фирма “Транссервис”» Алексея Кузнецова и Вячеслава Артюшина. Заседание назначено на 6 октября. Третьим лицом по делу привлечена сама компания.

В январе — августе 2026 года на станциях Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области погрузили почти 1,2 млн тонн зерна. Это почти вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Кабира Гасанова