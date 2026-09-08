Воронежского экс-депутата освободили от условного срока за сокрытие 13 млн от налоговой

Как стало известно «Ъ-Черноземье», апелляционная инстанция — Воронежский областной суд — изменила приговор экс-депутату Борисоглебской городской думы Александру Чистопрудову. Его освободили от назначенного 1,5 года условного срока по делу о сокрытии 12,9 млн руб., которые должны были пойти на погашение налоговой недоимки (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Поводом для прекращения уголовного преследования стало истечение двухлетнего срока давности: он завершился 15 апреля 2026 года — спустя пять дней после решения Борисоглебского городского суда, пока оно еще не вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вместе с тем апелляционная инстанция оставила в силе имущественные требования к экс-парламентарию. Воронежский областной суд признал законным удовлетворение иска региональной Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 о возмещении ущерба в размере 12,9 млн руб. Кроме того, инстанция сохранила обеспечительный арест банковских счетов, транспорта и недвижимости предпринимателя суммарной стоимостью свыше 100 млн руб.

Установлено, что с сентября 2022-го по апрель 2024 года Александр Чистопрудов, занимавшийся розничной торговлей топливом, целенаправленно выводил финансы из-под принудительного взыскания. Зная о наличии крупных долгов перед бюджетом и блокировке собственных банковских счетов налоговой инспекцией, он рассчитывался с контрагентами через реквизиты своей дочери, которая была официально зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Через ее счета производились оплата услуг аудиторов и поставок электроэнергии, а также закупка оборудования — в общей сложности на 12,9 млн руб.

По данным картотеки арбитражных дел, адвокат Чистопрудова подал кассационную жалобу на апелляционное постановление Воронежского областного суда. 7 сентября она была принята к рассмотрению.

В ноябре прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Борисоглебский городской суд прекратил уголовное преследование Александра Чистопрудова по основному эпизоду о неуплате налогов на 117 млн руб. ввиду истечения сроков давности.

В 2007 году Чистопрудова приговорили к 12 годам колонии как организатора покушения на тогдашнего главу Борисоглебска Ивана Данилова. Исполнитель преступления Геннадий Рукавцов получил шесть лет строгого режима. Первоначально коллегия присяжных Воронежского областного суда вынесла оправдательный вердикт, однако Верховный суд РФ отменил это решение из-за процессуальных нарушений. В ходе повторного процесса оба обвиняемых получили реальные сроки, а в мае 2015 года Чистопрудов освободился условно-досрочно.

Подробнее о деле о покушении на мэра Борисоглебска — в архивном материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова