Инвестиции в ЖКХ Воронежской области в 2027 году вырастут почти на 50%

В 2027 году объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Воронежской области планируется увеличить до 18,3 млрд руб. Относительно 2026-го показатель вырастет на 48%. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рост показателей обусловлен изменениями в законодательстве. С 2026 года расширился перечень компаний, обязанных утверждать инвестиционные программы. В их число вошли концессионеры, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации, а также предприятия с износом основных средств свыше 60% или имеющие более 10% объектов в аварийном или предаварийном состоянии. Профильное ведомство уже рассмотрело 71 инвестиционную программу, 50 из которых являются новыми. Ожидается, что общее число утвержденных документов с 2026 года вырастет на 109%. Возврат средств инвесторам обеспечивается за счет долгосрочной индексации тарифов.

Кроме того, на федеральном уровне готовится решение, позволяющее перераспределять неиспользованные средства инвестиционных программ прошлых периодов на защиту инфраструктурных объектов. Губернатор Александр Гусев отметил, что при плановой подготовке региона к отопительному сезону приоритетное внимание необходимо уделить созданию замещающих мощностей, укреплению систем теплоснабжения и обеспечению защиты объектов ЖКХ от атак БПЛА.

В прошлом году энергетические объекты Черноземья становились целями для атак БПЛА и ракет. Ударам подвергалась в том числе коммунальная инфраструктура. Эксперты отмечали, что, несмотря на сложности, с которыми столкнулись как региональные власти, так и местные жители приграничных территорий, все вызовы удалось последовательно преодолеть.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Сети под прицелом».

Кабира Гасанова