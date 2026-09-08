ФНС подала иск к руководству тамбовского «Транссервиса» за долги компании

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству заявление управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Удмуртской Республике о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО «Фирма “Транссервис”» Алексея Кузнецова и Вячеслава Артюшина. Заседание назначено на 6 октября. Третьим лицом по делу привлечена сама компания. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Субсидиарная ответственность предусматривает взыскание долгов организации с ее руководителей, владельцев или иных контролирующих лиц, если компания не способна самостоятельно рассчитаться с кредиторами. Так, дело о банкротстве «Транссервиса» впервые инициировало в 2023 году управление ФНС по Тамбовской области. Поводом стала задолженность перед бюджетом в размере 82 млн руб. Однако в апреле 2024 года суд прекратил производство: у компании не нашли имущества, за счет которого можно было бы оплатить судебные расходы и вознаграждение арбитражного управляющего. ФНС отказалась финансировать процедуру из федерального бюджета, а других лиц, готовых взять на себя эти расходы, не нашлось.

Летом 2024 года с заявлением о банкротстве компании обратилось московское ООО МФК «Фордевинд» (учредители — столичное ООО «Форт» и Артем Александров), которому «Транссервис» задолжал 23,4 млн руб. В марте 2025 года суд вновь прекратил дело из-за отсутствия у должника активов и отказа кредитора финансировать дальнейшую процедуру.

По данным Rusprofile, ООО «Фирма “Транссервис”» зарегистрировано в Котовске в 2011 году. Компания занимается оптовой торговлей топливом. Уставный капитал составляет 22 тыс. руб. Доли в организации принадлежат Павлу Корчагину — 50%, Елене Осмоловской — 31,25%, Раисе Осмоловской, Сергею Осмоловскому и Дарье Осмоловской — по 6,25%. Генеральным директором указан Алексей Кузнецов. По итогам 2022 года выручка компании составила 490 млн, чистая прибыль — 2,4 млн руб. Более актуальная отчетность в открытом доступе не публиковалась.

В июле Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор Павлу Корчагину и бывшему генеральному директору ООО «Фирма "Транссервис"» Алексею Кузнецову по делу о неуплате налогов на сумму свыше 280 млн руб. Им назначили принудительные работы: Корчагину — четыре года, Кузнецову — три года. Из их заработка в доход государства будут удерживать 15%.

Кабира Гасанова