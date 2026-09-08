Орловский губернатор Клычков: «Несколько ограничиваем выдачу бензина ради резерва»

Сегодня, 8 сентября, в ходе прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, как регион переживает топливный кризис и чем помогла система «чет-нечет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас, спустя два месяца после начала, ограничения полностью не сняты.

«Несколько ограничиваем выдачу, потому что мы тем самым создаем резерв на будущее. Чтобы запас был больше, чтобы мы не зависели от каких-либо колебаний либо попадания беспилотников в те или иные нефтеперерабатывающие заводы. И мы несколько вводим ограничения на выездные заправки по АИ-95, чтобы у нас всегда был резерв»,— пояснил Клычков.

Орловская область первой ввела систему «чет-нечет». Господин Клычков вспоминает: «До четвертого июля — все наши жители вынуждены были стоять в очередях. И неделю они стояли. Мы стали анализировать количество топлива, которое есть в регионе, отпускаемое топливо, увидели ажиотажный спрос».

По словам господина Клычкова, в правительстве области обсуждали разные варианты — от привязки к СНИЛСам до паспортных данных и прописки. В итоге остановились на системе «чет-нечет», которую предложили сами жители. Эффект, по его словам, оказался быстрым.

«Буквально за два дня сняли напряжение. И более пятнадцати регионов России перешли на систему после нас. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже»,— отметил губернатор.

Отдельно губернатор остановился на проблеме спекулянтов и перекупщиков, которые пытались нажиться на кризисе. По его словам, правоохранители «сработали очень хорошо», начав проводить рейды. Также опасность представляло и хранение топлива в бытовых условиях. «Не буду скрывать, уже сейчас, что мы выводили в дежурство ожоговую реанимацию»,— признался губернатор.

«Ъ-Черноземье» ранее рассказывал, что глава Орловской области Андрей Клычков 14 августа опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» сообщение, в котором несколько раз подчеркнул, что в регионе нет дефицита топлива.

В конце августа в правительстве Орловской области рассказали «Ъ-Черноземье», что запасы горюче-смазочных материалов на нефтебазах «Газпрома» и «Роснефти» имеются «в достаточном количестве», а топливо поступает в штатном режиме.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Вечера на хуторе близ заправки».