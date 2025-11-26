Ельцин-центр напомнил о себе юбилеем

В Екатеринбурге 25 ноября начались праздничные мероприятия по случаю десятилетия Ельцин-центра (ЕЦ). В открытии приуроченной к юбилею выставки поучаствовали руководители города и Свердловской области, а также полпред президента на Урале Артем Жога (на фото справа), зачитавший поздравительную телеграмму Владимира Путина.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева), дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на открытии выставки в честь десятилетия Ельцин-центра

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Глава государства напомнил, что ЕЦ создавался для исследования «сложной, противоречивой эпохи радикальных перемен». Этот период является неотъемлемой частью многовекового пути России, и просветительская деятельность ЕЦ основывается именно на «глубоком понимании целостности» исторического развития страны, подчеркнул президент. По его оценке, за десять лет центр превратился в масштабный образовательной и культурный комплекс: «Он востребован, популярен среди молодежи, которая стремится к изучению истории Отечества, интеллектуальному и духовному развитию».

Принципы работы ЕЦ — «открытость, демократичность, дискуссионность, возможность высказывания самых полярных и противоречивых точек зрения», добавил глава Свердловской области Денис Паслер (на фото слева). Он также особо отметил, что наряду с дискуссиями площадка принимает и социальные проекты, в том числе в поддержку участников спецоперации и их семей.

Борис Ельцин вряд ли мог представить место, где «сумасшедшие, незабываемые, драматичные» события 90-х будут показаны настолько интересно и правдиво, заявила его дочь Татьяна Юмашева (на фото в центре). По ее словам, решение открыть ЕЦ на Урале вызвало критику, но его создатели «практически сразу убедились, что не ошиблись». В итоге центр стал точкой притяжения, а его оценка «на популярном сервисе» — 4,9 из 5, добавила госпожа Юмашева, и это «реальная народная оценка». Она также передала всем «огромный привет» от своей мамы Наины Ельциной, которая не смогла приехать в силу преклонного возраста.

Григорий Лейба, Екатеринбург