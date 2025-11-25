Владимир Путин поздравил с юбилеем Ельцин-центр

Президент России Владимир Путин направил поздравление с 10-летним юбилеем Президентскому центру Бориса Ельцина в Екатеринбурге, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Ельцин-центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев и вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров, участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества»,— рассказали в президентском центре.

Ельцин-центр — центр исторического наследия первого российского президента Бориса Ельцина. Он был открыт 25 ноября 2015 года по ФЗ №68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» как научно-исследовательский центр для проведения научных и обучающих конференций. На церемонии открытия присутствовал Владимир Путин. На строительство потратили более 7 млрд руб. Его площадь составляет 88 тыс. кв. м, из них музей с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. м. В нем также расположены библиотека, книжный магазин, образовательный и детский центры, выставочные залы, конференц-зал с функцией кинотеатра.

Музей, некоторые выставки и спикеры, выступающие на площадке, регулярно подвергаются критике за «либеральность», площадку также требовали признать иноагентом. Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога через некоторое время после вступления в должность объявил об изменении повестки Ельцин-центра и провел форум «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО).

Как прошли первые 10 лет учреждения — в интервью исполнительного директора Александра Дроздова.

Ирина Пичурина