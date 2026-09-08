Беседа Путина и Трампа: визит со знаком «плюс», мифы об угрозе и «колоссальные выгоды»

Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор. Президенты России и США обменялись мнениями о ходе урегулирования конфликта на Украине и восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом рассказал на брифинге журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Основные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске в августе 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске в августе 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Разговор Путина и Трампа продолжался час, был «конструктивным и весьма откровенным».

Итоги визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев президенты оценили со знаком «плюс».

Путин положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей разрешения украинского конфликта.

Путин отметил усилия Мелании Трамп по возвращению в семьи российских и украинских детей.

Путин представил Трампу «объективный и обстоятельный анализ» происходящего в ходе СВО и видение продвижения на поле боя и достижения поставленных целей и задач.

Путин заявил Трампу, что у России «и в мыслях» нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.

Путин добавил, что спекуляции о «российской угрозе» служат ЕС прикрытием для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов.

Путин рассказал Трампу, что реально могли бы сделать США для завершения военных действий на Украине.

Трамп заявил, что скорейшее завершение конфликта открывает перспективы для полного восстановления отношений США и России.

Трамп заявил, что восстановление торговых отношений сулит «колоссальные выгоды» обоим государствам.

Трамп заявил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании во время его президентства.

Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание партнерства России и США.

Путин и Трамп договорились продолжить обмены задержанными и осужденными лицами.

Путин и Трамп условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться.

Анна Токарева