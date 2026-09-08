Беседа Путина и Трампа: визит со знаком «плюс», мифы об угрозе и «колоссальные выгоды»
Путин рассказал Трампу о реальной помощи США для завершения конфликта на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор. Президенты России и США обменялись мнениями о ходе урегулирования конфликта на Украине и восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом рассказал на брифинге журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Основные заявления — в подборке «Ъ».
Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске в августе 2025 года
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
- Разговор Путина и Трампа продолжался час, был «конструктивным и весьма откровенным».
- Итоги визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев президенты оценили со знаком «плюс».
- Путин положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей разрешения украинского конфликта.
- Путин отметил усилия Мелании Трамп по возвращению в семьи российских и украинских детей.
- Путин представил Трампу «объективный и обстоятельный анализ» происходящего в ходе СВО и видение продвижения на поле боя и достижения поставленных целей и задач.
- Путин заявил Трампу, что у России «и в мыслях» нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
- Путин добавил, что спекуляции о «российской угрозе» служат ЕС прикрытием для наращивания поддержки Киева и своих военных расходов.
- Путин рассказал Трампу, что реально могли бы сделать США для завершения военных действий на Украине.
- Трамп заявил, что скорейшее завершение конфликта открывает перспективы для полного восстановления отношений США и России.
- Трамп заявил, что восстановление торговых отношений сулит «колоссальные выгоды» обоим государствам.
- Трамп заявил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании во время его президентства.
- Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание партнерства России и США.
- Путин и Трамп договорились продолжить обмены задержанными и осужденными лицами.
- Путин и Трамп условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться.