Ушаков: разговор Путина и Трампа был весьма откровенным

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным и весьма откровенным, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным»,— сказал Юрий Ушаков (цитата по ТАСС). По его словам, президенты обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября.

Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин представил Дональду Трампу анализ ситуации в зоне спецоперации на Украине и поблагодарил США за посреднические услуги. Дональд Трамп, отметил господин Ушаков, сказал, что хотел бы положить конец конфликту на Украине за время своего президентства.