Путин и Трамп оценили визит американских переговорщиков в Москву

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили итоги визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком "плюс", и работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена»,— сказал господин Ушаков журналистам (аудиозапись опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале).

Дональд Трамп выступил за скорейшее урегулирование конфликта на Украине, подчеркнул Юрий Ушаков. По мнению американского президента, это помогло бы развитию торгово-экономических связей России и США. Владимир Путин «обозначил то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», добавил помощник президента.

Владимир Путин провел в Кремле переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября. На следующий день американские переговорщики встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее — в материале «Ъ» «Они иногда возвращаются».