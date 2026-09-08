Трамп пообещал Путину «колоссальные выгоды» при завершении конфликта на Украине
Ушаков: Трамп сказал Путину, что восстановление связей РФ и США сулит выгоды
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным говорил о возможностях масштабного экономического сотрудничества между РФ и Соединенными Штатами при завершении украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Дональд Трамп отчетливо проводил мысль желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств», — сообщил Юрий Ушаков (цитата по ТАСС).
5 и 6 сентября в Москве и Киеве с рабочими визитами побывали спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сегодняшний телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был посвящен подведению итогов этих рабочих поездок. В целом, главы государств оценили визиты Уиткоффа и Кушнера «со знаком плюс», сообщил Юрий Ушаков.