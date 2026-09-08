Трамп пообещал Путину «колоссальные выгоды» при завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным говорил о возможностях масштабного экономического сотрудничества между РФ и Соединенными Штатами при завершении украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Дональд Трамп отчетливо проводил мысль желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств», — сообщил Юрий Ушаков (цитата по ТАСС).

5 и 6 сентября в Москве и Киеве с рабочими визитами побывали спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сегодняшний телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был посвящен подведению итогов этих рабочих поездок. В целом, главы государств оценили визиты Уиткоффа и Кушнера «со знаком плюс», сообщил Юрий Ушаков.