Ушаков рассказал о связи конфликта на Украине с отношениями США и России

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным указал на необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России»,— рассказал господин Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин, в свою очередь, обозначил Дональду Трампу, что американцы реально могли бы сделать для окончания боевых действий на Украине, добавил представитель российского президента. Господин Путин также представил президенту США «объективный и обстоятельный анализ» происходящего во время спецоперации и перспектив продвижения российских войск на фронте.