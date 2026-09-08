Ушаков рассказал о связи конфликта на Украине с отношениями США и России
Ушаков: Трамп заинтересован в скорейшем прекращении конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным указал на необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России»,— рассказал господин Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Владимир Путин, в свою очередь, обозначил Дональду Трампу, что американцы реально могли бы сделать для окончания боевых действий на Украине, добавил представитель российского президента. Господин Путин также представил президенту США «объективный и обстоятельный анализ» происходящего во время спецоперации и перспектив продвижения российских войск на фронте.