Путин рассказал Трампу о путях достижения целей СВО

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом представил анализ происходящего в зоне спецоперации на Украине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач»,— сообщил Юрий Ушаков (цитата по ТАСС).

Телефонный разговор двух президентов, по словам Юрия Ушакова, был посвящен подведению итогов рабочих визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за посреднические услуги, а тот сказал, что хотел бы сделать так, чтобы конфликт завершился во время его президентства.