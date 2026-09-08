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Ушаков объяснил, зачем Европе нужны мифы о российской угрозе

Ушаков: Путин заявил Трампу об отсутствии у России планов нападать на Европу

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что у РФ «и в мыслях нет» никаких агрессивных планов в отношении Европы. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Юрий Ушаков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Распространяемые мифы о "российской угрозе" служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов»,— пояснил господин Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

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За последний год в европейских странах неоднократно говорили о подготовке России к войне с Евросоюзом. Российские власти, в свою очередь, опровергали подобные доводы. При этом, по данным Службы внешней разведки России, ЕС закрепил планы по подготовке к боевым действиям с РФ в стратегических документах до 2030 года.

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