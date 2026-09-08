Северная Осетия направит 1 млрд рублей на поддержку аграриев в 2026 году

В 2026 году власти Северной Осетии выделят более 1 млрд руб. на поддержку сельхозпроизводителей во всех отраслях. Об этом проинформировала пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как подчеркнул председатель правительства региона Борис Джанаев, ключевым приоритетом остается не только своевременное доведение средств до получателей, но и строгий контроль за их расходованием. Для поддержки аграриев в республике используют механизмы грантовой и субсидиарной помощи.

Среди направлений господдержки — финансирование агротехнологических работ, меры по повышению экологической безопасности сельхозпроизводства, а также мероприятия, нацеленные на улучшение плодородия и качества почв.

Наталья Белоштейн