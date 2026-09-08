Импорт сезонных фруктов в Ставропольский край вырос в 1,5 раза

Через Минераловодский таможенный пост в Ставропольский край с июля поступило порядка 3 тыс. т персиков, абрикосов и нектаринов — объем поставок сезонных фруктов увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дополнительно в регион ввезли 350 т черешни, винограда и дынь. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Ключевыми поставщиками продукции выступают Грузия, Иран, Азербайджан и Узбекистан. В Северо-Кавказском таможенном управлении рост объемов импорта связывают не с дефицитом российских товаров, а с устойчивым потребительским спросом и укреплением торговых связей.

По словам президента Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Бориса Оболенца, скоропортящиеся товары проходят таможенное оформление в приоритетном порядке — это позволяет оперативно выводить продукцию на рынок.

Согласно данным Россельхознадзора, структура поставок по странам имеет свою специфику: из Грузии в основном везут нектарины, картофель, мандарины и сливы, из Азербайджана — хурму, яблоки, нектарины и персики, из Ирана — киви, сельдерей и капусту.

Вся ввозимая продукция подлежит обязательной проверке: перед допуском к реализации она проходит лабораторные исследования. Разрешение на ввоз и продажу выдают только после подтверждения соответствия российским карантинным фитосанитарным требованиям.

Наталья Белоштейн