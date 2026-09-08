В Ростове на снос магазинов на улице Всесоюзной направят 2,6 млн рублей

Управление капитального строительства Ростова-на-Дону объявило поиск подрядчика для сноса нескольких магазинов в районе пл. Рыбака (ул. Всесоюзная). Максимальная стоимость работ оценивается в 2,6 млн руб. Соответствующая закупка размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Махонин / Коммерсантъ Фото: Андрей Махонин / Коммерсантъ

Согласно документации, объекты капитального строительства были возведены самовольно, поэтому подлежат демонтажу. В обязанности подрядчика войдут разборка конструкций, вывоз строительного мусора и благоустройство территории. Все работы необходимо завершить до 15 декабря 2026 года.

Участок площадью 2,1 тыс. кв. м, на котором расположены магазины, фигурирует в проекте второго этапа строительства Западной хорды. Он отнесен к числу территорий, подлежащих разделу и частичному изъятию из частной собственности. По проекту, в непосредственной близости от участка должна завершаться эстакада.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», второй участок хорды начнется от ул. Совхозной в Ростове, пройдет на удалении от Кумженской рощи — через Мертвый Донец к Западному мосту. На этом этапе построят четырехполосную дорогу протяженностью 7,5 км. Проектом предусмотрены четыре эстакады и путепровода, три транспортные развязки и надземный пешеходный переход.

Наталья Белоштейн