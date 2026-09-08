Денис Паслер обсудит карьеру с мэром Екатеринбурга после выборов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер намерен обсудить с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым его дальнейшую работу в должности градоначальника в случае, если он наберет достаточное число голосов для перехода в законодательное собрание по итогам выборов 18-20 сентября. В ходе пресс-конференции глава региона подчеркнул, что еще не говорил с мэром о его возможном переходе на региональный или федеральный уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Орлов (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Сначала надо избраться. Я думаю, что он приложит все усилия, чтобы показать своим примером работу с жителями, чтобы группа, которая за ним закреплена (Алексей Орлов возглавляет Кировскую тергруппу партсписка "Единой России".— "Ъ-Урал"), показала соответствующий результат»,— сказал господин Паслер.

Губернатор напомнил, что за всю историю выборов в заксобрание Свердловской области кандидаты от «Единой России» в составе тергрупп в Екатеринбурге ни разу не получали мест в региональном парламенте. «У него хороший избирательный вызов, сложный. Если он протащит группу, и сам сможет показать достойный результат, вообще будет очень хорошо, считаю, что очень полезно. Надо идти туда, где сложно. Он принял этот вызов, пошел, не побоялся, и это заслуживает уважения. Надеюсь, что он все сделает, чтобы народ оценил по достоинству»,— добавил Денис Паслер.

Глава региона отметил, что помимо Алексея Орлова участие в выборах в свердловское заксобрание в качестве кандидатов от «Единой России» принимают шесть мэров из других городов Среднего Урала, что «нормально». «Часть их работы избираться и идти к людям, слышать, принимать наказы, чтобы своим опытом, авторитетом и наработанной репутацией доказывать свою состоятельность»,— пояснил он.

Выборы депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдут по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Всего облизбирком допустил до выборов 590 претендентов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» из всех 688 заявившихся политиков.

Алексей Орлов возглавляет Екатеринбург с 2021 году, в феврале 2026-го он был переизбран депутатами гордумы на новый пятилетний срок полномочий. Денис Паслер отметил на инаугурации градоначальника, что у мэра «достаточно опыта в объединении, в консолидации общества». «Самое главное, есть понимание, что делать дальше. Будем вместе, как и раньше, работать»,— сказал тогда губернатор.

Василий Алексеев