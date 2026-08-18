Партийный набор

На участие в сентябрьских выборах в законодательное собрание Свердловской области допущены шесть партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Всего облизбирком зарегистрировал 590 кандидатов в депутаты из 688 заявившихся. Руководители оппозиционных фракций заявили «Ъ-Урал», что хотят увеличить число своих представителей с 16 до 21, оставив «Единой России» не более 29 мест. По мнению эксперта, один мандат у парламентской оппозиции может забрать кандидат от «Яблока».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. С 22 августа начнется период агитации, который продлится до 18 сентября.

В 2021 году «Единая Россия» взяла 33 мандата (23 по округам и 10 по партсписку, который набрал 35,56% голосов), КПРФ — девять (два по округам и семь по списку; 22,98%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — четыре (два по списку; 14,5%), ЛДПР (два по списку; 9,35%) и «Новые люди» (два по списку; 9,19%). В заксобрание не прошли«Яблоко» (2,75%), «Зеленая альтернатива» (1,24%) и Партия роста (0,69%). Явка составила 47,82% избирателей.

Изначально о намерении участвовать в сентябрьских выборах в заксобрание заявили 679 кандидатов от семи партий и девять самовыдвиженцев. Максимальное количество претендентов (78 человек по партспискам и 25 по одномандатным округам) на конференциях выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», которые уже имеют представительство в региональном парламенте.

«Яблоко» выдвинуло 71 кандидата по партсписку и 23 — по одномандатным округам, «Родина» — только партсписок из 70 человек. Как рассказали «Ъ-Урал» в областной избирательной комиссии, «Яблоко» было освобождено от необходимости предоставлять от 16 488 до 18 136 автографов свердловчан из-за наличия депутата в Екатеринбургской городской думе. «Родина» была вынуждена собирать подписи, поскольку у нее нет мест в представительном органе города и региона, однако так и не предоставила их в комиссию.

Допускать до выборов не стали двух кандидатов от «Единой России» и от КПРФ (все по единому округу), четырех — от «Новых людей» (три по единому округу и один по одномандатному), пятерых — от «Яблока» (все по одномандатным округам) и шестерых — от ЛДПР (четыре по единому округу и два по одномандатному).

В партиях «Ъ-Урал» сообщили, что не имеют претензий к комиссии за снятие их претендентов. По их данным, большая часть из них не успела сдать необходимые документы, как, например, согласие баллотироваться, другие утратили статус кандидата по своему желанию или решению партийного руководства.

В облизбиркоме подчеркнули, что ни один из всех девяти самовыдвиженцев не смог собрать от 3622 до 4348 подписей уральцев, необходимых для регистрации.

В результате в выборах примут участие 103 кандидата от «Справедливой России», 101 — от «Единой России» и от КПРФ (25 по округам и 76 по партсписку), 99 — от «Новых людей» (24 по округам и 99 по партсписку), 97 — от ЛДПР (23 по округам и 74 по партсписку) и 89 — от «Яблока (18 по округам и 71 по партсписку).

В их числе 26 действующих депутатов заксобрания от «Единой России», семь — от КПРФ (из них трое перешли в «Единую Россию»), двое — от ЛДПР (один перешел к «Новым людям»), по одному — от «Новых людей» и от «Справедливой России».



Лидеры оппозиционных парламентских фракций рассказали «Ъ-Урал» о планах получить 21 мандат в заксобрании. Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев заявил о намерении сохранить фракцию из девяти депутатов. В ЛДПР и «Новых людях» рассчитывают увеличить число представителей с двух до четырех. «Справедливая Россия», по словам источника «Ъ-Урал», близкий к реготделению к партии, планируют сохранить четыре места в региональном парламенте, однако сомневаются в своих возможностях.

Кандидаты от «Единой России» займут не менее 32 из 50 мест в свердловском заксобрании и приблизятся к результатам выборов 2021 года, если «люди придут на участки с обычным настроением без мыслей о бензине, БПЛА и отключенной воде», считает политтехнолог Александр Ханин. По его словам, результат всех оппозиционных партий будет зависеть от антирейтинга «Единой России». «У оппозиции нет ярких кандидатов, активной кампании, заявлений и предложений для конкретного избирателя, поэтому ключевым фактором станет антирейтинг лидера гонки — из-за ненависти к нему часть людей будет тыкать в кого попало, но не в "Единую Россию"»,— считает эксперт.

Господин Ханин не исключил, что «Яблоко» сможет преодолеть барьер в 5% голосов и получить один мандат. «Это альтернатива всем действующим партиям. В этом случае "Яблоко" заберет большую часть голосов у "Новых людей", не "Единой России"»,— добавил политтехнолог.

Василий Алексеев