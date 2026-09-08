На курорте «Эльбрус» построят сервисный центр за 1,27 млрд рублей

Краснодарская компания «Строй Газ Инвест» может получить контракт на строительство сервисного центра на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии стоимостью 1,27 млрд руб. Она стала единственным участником соответствующей закупки АО «Кавказ.РФ», следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

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Из общей суммы 50,4 млн руб. предусмотрено на проектирование, еще 1,22 млрд руб. — на строительные работы. Завершить их подрядчик должен до 30 декабря 2028 года.

Сервисный центр будет включать платежно-пропускную систему, оборудование для видеоконференций и аудио- и видеотрансляции конференц-зала, а также комплексную систему безопасности.

Для «Строй Газ Инвест» заказ «Кавказ.РФ» не первый. По данным СПАРК, за последние пять лет компания заключила с акционерным обществом три контракта на общую сумму 5,41 млрд руб. В 2025 году «Кавказ.РФ» был крупнейшим заказчиком «Строй Газ Инвест»: на его заказы пришлось 33,59% выручки компании.

ООО «Строй Газ Инвест» работает с 2008 года и зарегистрировано в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство междугородних линий электропередачи и связи, однако в перечне заявленных компанией направлений также есть строительство зданий, инженерных коммуникаций, дорог, мостов и тоннелей, а также производство электромонтажных и специализированных строительных работ.

В 2025 году компания получила 5,38 млрд руб. выручки от продаж и 56,5 млн руб. чистой прибыли. Среднесписочная численность сотрудников составляла 170 человек.

«Строй Газ Инвест» состоит в саморегулируемой организации в сфере строительства; уровень ее ответственности позволяет заключать договоры подряда и государственные контракты стоимостью до 10 млрд руб.

Среди реализованных компанией проектов — строительство и реконструкция энергетической инфраструктуры. В частности, на сайте организации указаны работы для «НЭСК Электросетей» в Краснодарском крае, «ДВЭУК» в Магаданской области и строительство парогазовой электростанции в Крыму.

Новый сервисный центр станет частью инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус», который развивает «Кавказ.РФ».

Валерий Климов