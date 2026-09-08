Телеграм-каналы сообщили о гибели бойцов «Витязя» под лавиной в КБР

Группа из 33 альпинистов, попавшая 6 сентября под сход снежно-ледовой массы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, могла состоять из военнослужащих Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило несколько телеграм-каналов. По их данным, при сходе лавины погибли 13 бойцов спецназа. Официально на данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще пять альпинистов числятся пропавшими без вести.

По информации telegram-каналов, военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» проходили в Безенгийском ущелье учебные сборы по горной подготовке вместе с петербургским альпинистом и инструктором Альбертом Изотовым.Также сообщается о присутствии военнослужащих «Витязя» среди попавших под лавину альпинистов. При этом официального подтверждения принадлежности всей группы к этому подразделению пока не поступало.

Ранее председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко рассказывал «Ъ-Кавказ», что речь шла не о спортивном восхождении, а о плановых учебных сборах представителей силовых ведомств. По его словам, участники отрабатывали технику работы на ледовом рельефе и организацию страховки. На несколько дней они размещались в палаточном лагере, после чего должны были вернуться в стационарный лагерь.

По словам господина Яковенко, в проведении сборов участвовали гражданские инструкторы Федерации альпинизма России. Среди участников не было новичков, а за подготовку отвечали опытные специалисты. Один из гражданских инструкторов — петербургский альпинист Альберт Изотов — погиб при сходе лавины. Он состоял в Санкт-Петербургской федерации альпинизма и имел значительный опыт восхождений, в том числе в районе Мижирги. В составе спортивных команд он становился призером чемпионатов Санкт-Петербурга и России в высотно-техническом и ледово-снежном классах.

Сам Яковенко не связывает трагедию с недостаточной подготовкой участников или ошибками при организации занятий. По его словам, учебная работа проходила по стандартной схеме, а лавинная обстановка учитывалась. Эксперт также выражал сомнение в обоснованности уголовного дела о халатности, заявляя, что ему непонятно, в чем именно могла заключаться халатность.

По оценке господина Яковенко, произошедшее стало результатом исключительно редкого природного события. По его словам, обрушение началось выше и на значительном удалении от места занятий: большая масса снега и льда сорвалась со склона, упала на ледник, после чего возникла ударная волна, увлекшая за собой расположенный ниже снежно-ледовый покров. Масштаб такого обвала эксперт сравнивал по редкости с катастрофой в Кармадонском ущелье Северной Осетии в 2002 году.

Тем временем поисковая операция продолжается. По данным ГУ МЧС по КБР, утром 8 сентября спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, после чего официальное число жертв достигло 12. Судьба пяти альпинистов остается неизвестной. Поисковые работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы; на месте работают более 50 спасателей. В Черекском районе введен режим ЧС муниципального характера.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о халатности.

Валерий Климов