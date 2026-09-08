В Дагестане расследуют дело об уклонении от налогов на 19,4 млн рублей

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении трех руководителей коммерческой организации по подозрению в уклонении от налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает республиканское управление СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты в разные периоды занимали руководящие должности в компании и в сговоре с иными лицами с 2021 по 2023 год уклонялись от налоговых выплат. В частности, в соответствующие органы они представляли декларации с заведомо ложными сведениями о подлежащих уплате суммах. Ущерб, причиненный государству, оценили в свыше 19,4 млн руб.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и выявляют других возможных соучастников. Также рассматривается вопрос о возмещении ущерба.

Константин Соловьев