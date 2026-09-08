Число погибших под лавиной альпинистов в Кабардино-Балкарии выросло до 12

Число погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии увеличилось до 12 человек. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по КБР.

Еще пять участников группы пока числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются, однако их проведение осложняют сложный горный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. К операции привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

На территории Черекского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Спасателям приходится работать в условиях сохраняющейся опасности новых обрушений. Ранее поисково-спасательные работы уже приостанавливали после повторного схода карниза с горы Мижирги, а переброску необходимой группировки осложняла непогода.

В ходе предыдущего этапа работ к подножию горы на вертолете доставили 12 спасателей МЧС России. Они проводили поиск, подготовили тела погибших к эвакуации и оборудовали площадку для базового лагеря. Еще 46 спасателей находились в готовности в альплагере «Безенги».

Среди погибших оказался альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко, господин Изотов состоял в региональной Федерации альпинизма и работал гражданским инструктором на учебных сборах в Безенгийском ущелье. Он обладал значительным опытом восхождений, в том числе в районе Мижирги.

Лавина сошла 6 сентября со склона горы Мижирги, когда там находилась группа альпинистов. По данным МЧС, всего в зарегистрированной группе было 33 человека. Десять альпинистов смогли самостоятельно спуститься, шесть получили травмы и были госпитализированы. После обнаружения тела еще одного участника число погибших достигло 12, местонахождение пяти человек остается неизвестным.

По словам Александра Яковенко, группа не совершала спортивного восхождения, а проходила плановые учебные сборы для представителей силовых ведомств. Участники занимались на учебных формах горного рельефа, отрабатывая технику передвижения по ледовому рельефу и организацию страховки. На несколько дней они размещались в палаточном лагере, после чего должны были вернуться в стационарный лагерь.

Господин Яковенко отметил, что обрушение началось выше и на значительном удалении от места занятий. По его словам, большая масса снега и льда сорвалась со склона и упала на ледник, после чего возникла ударная волна, увлекшая за собой расположенный ниже снежно-ледовый покров. Эксперт называл произошедшее исключительно редким природным событием, которое практически невозможно было предсказать.

По факту происшествия военный следственный орган Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии и причины, которые могли привести к сходу снежно-ледовой массы и гибели людей.

Валерий Климов