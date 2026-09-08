Три АЗС «Лукойла» в Сочи перевели на обслуживание экстренных служб

По состоянию на 10:00 8 сентября в Сочи работают 44 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, бензин АИ-100 доступен на шести АЗС, АИ-95 — на 25, АИ-92 — на 28. Дизельное топливо есть на 38 станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На трех АЗС сети «Роснефть» топливо в приоритетном порядке предоставляют общественному транспорту, а также машинам экстренных, коммунальных и медицинских служб. В этот перечень входит и транспорт учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. Кроме того, на этих трех станциях могут заправляться владельцы топливных карт и инвалиды первой и второй групп.

Еще три АЗС сети «Лукойл» перевели на обслуживание экстренных служб. Таким образом, часть работающих в городе заправочных станций имеет специальный режим обслуживания.

Информацию о наличии топлива в Сочи можно получить по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90. Также актуальные сведения доступны через официальный чат-бот администрации города.

Данные о наличии топлива размещают на информационных стелах на автозаправочных станциях, официальных сайтах и в приложениях топливных компаний. Получить информацию также можно через сервис «Яндекс Заправки».

«Ъ-Сочи» писал, что пожар на нефтебазе в Сочи после атаки беспилотников может осложнить ситуацию с топливом на АЗС города, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, призвав не допустить перебоев. При этом, по его словам, бензин и дизель поступают в край в достаточном объеме, а мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о наличии запасов топлива и переводе профильных служб на усиленный режим работы.

Мария Удовик