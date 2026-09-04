Курорт под огнем

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» ночью 4 сентября отражали массированную атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру. Обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам, повреждено остекление жилых домов и зданий, на территории нефтебазы возник пожар. Подробности — в материале «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Накануне, в течение дня 3 сентября, в Сочи дважды объявляли угрозу атаки беспилотников и безэкипажных катеров. Около 10 часов утра жители курорта сообщили о взрыве в районе морского порта и столбе дыма. Официальных сообщений о происшествии тогда не поступало. В 18:20 глава города Андрей Прошунин сообщил об уничтожении шести безэкипажных катеров у черноморского побережья. По его словам, городская инфраструктура продолжала работать штатно. Ночью атаки продолжились: воздушную тревогу объявили после полуночи, а отменили около 7:30.

Власти сообщили о массированном налете беспилотников на гражданскую инфраструктуру. Обломки аппаратов обнаружили по нескольким адресам в Сочи и на федеральной территории.



Глава Сириуса Дмитрий Плишкин после отмены угрозы призвал жителей временно отказаться от поездок на личном транспорте, пока на улицах работают уборочная техника и специальные службы. Власти также попросили не приближаться к обломкам беспилотников и подозрительным предметам. О таких находках необходимо сообщать по номеру 112.

По данным краевого оперативного штаба, в нескольких жилых домах и зданиях повреждено остекление. В отдельных местах произошли возгорания, которые оперативные службы ликвидировали. Основной пожар возник на территории нефтебазы. На местах обнаружения обломков работали оперативные и специальные службы.

По итогам заседания оперативного штаба Андрей Прошунин уточнил, что системы жизнеобеспечения, социальные объекты, жилищно-коммунальная и дорожно-транспортная инфраструктура города работают в штатном режиме.

В Адлерском районе коммунальщики обошли дворы и квартиры. Последствия повреждений остекления устраняли совместно с собственниками.

Роспотребнадзор начал замеры качества воздуха в районе пожара на территории нефтебазы. Объекты санаторно-курортной и туристической отрасли, по данным мэрии, продолжили работу с учетом действующих требований безопасности.

К 10:00 4 сентября в аэропорту Сочи более чем на 10 часов задерживались 43 рейса. Из них 26 приходились на вылет и 17 — на прилет. Всего задержали 117 бортов: 64 на вылет и 53 на прилет. Среди задержанных рейсов были направления в Минеральные Воды, Тель-Авив, Саратов, Ереван, Пермь, Кемерово, Омск, Минск, Челябинск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень, Уфу, Москву, Екатеринбург и Казань.

Для пассажиров в терминале установили 300 дополнительных мест и разместили 200 карематов для отдыха. Также добавили два кулера с питьевой водой и организовали дополнительное помещение для пассажиров с детьми старше семи лет. Авиакомпании направили 16 самолетов, следовавших в Сочи, на запасные аэродромы. Пассажиров 17 рейсов разместили в гостиницах.

После снятия ограничений воздушная гавань продолжила работу по фактическому расписанию, однако перевозчики сохраняли корректировки с учетом ситуации. Аэропорт Сочи готов обслужить 189 рейсов.

Последствия атаки отразились и на транспортной обстановке в городе. На нескольких улицах временно изменили движение общественного транспорта, автобусы следовали в объезд. Власти рекомендовали жителям и гостям Сочи воздержаться от поездок на личных автомобилях, пока специальные службы и уборочная техника работают на улицах.

На АЗС на территории курорта с утра образовались очереди. Глава города призвал не создавать ажиотаж, заявив о наличии необходимых запасов топлива. Позднее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о риске перебоев. На отдельных АЗС горючее не продавали даже при наличии запасов. Власти поручили ускорить разгрузку цистерн, снять ограничения на объем отпуска топлива и обеспечить его продажу по доступным ценам. Информация о попытках создать искусственный дефицит будет передаваться правоохранительным органам.

Мария Удовик